Charanga la Saint Michel Mairie de Bègles Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Charanga la Saint Michel Mairie de Bègles, 4 juin 2023, Bègles. Charanga la Saint Michel Dimanche 4 juin, 15h00 Mairie de Bègles Entrée libre Charanga la Saint Michel Cet ensemble musical offre une image sonore inédite sur la scène locale actuelle par son caractère hybride incarné par l’éclectisme des musiciens qui le composent venant tous d’horizons différents : musiques latines, rock, jazz, musique classique. La St Michel fait revivre un répertoire taillé sur mesure pour les mélomanes et les danseurs les plus exigeants de musique latine en rendant hommage au répertoire élégant des mythiques Charangas de la grande époque d’Arcano y sus maravillas, Aragon, Orquesta Broadway ou encore la Ritmo Oriental. Dimanche 4 juin à 15 h – Scène les Pendilles – Parc de la Mairie Mairie de Bègles 77 rue Calixte Camelle, 33130 BEGLES Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556499594 »}, {« type »: « email », « value »: « fetedelamorue@mairie-begles.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00 concert #FDM2023 Antoine Ollier Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Mairie de Bègles Adresse 77 rue Calixte Camelle, 33130 BEGLES Ville Bègles Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Mairie de Bègles Bègles

Mairie de Bègles Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Charanga la Saint Michel Mairie de Bègles 2023-06-04 was last modified: by Charanga la Saint Michel Mairie de Bègles Mairie de Bègles 4 juin 2023 Bègles Mairie de Bègles Bègles

Bègles Gironde