Gamy Mairie de Bègles, 4 juin 2023, Bègles.

GAMY

A le plaisir de vous présenter le dernier né de la Famille, « POUSSIÈRES D’ÉTOILES », troisième album, une p’tite merveille artistique à l’énergie toujours aussi débordante. Venez partager ce bonheur, GAMY s’occupe du reste ! Depuis 2007, GAMY écume les scènes de la région au gré du vent. La Famille vous embarque avec bonne humeur dans son univers aux sonorités entre rock et reggae, valses et ballades. Elle vous donne l’envie de danser et de chanter.

Dimanche 4 juin à 13 h – Scène les Pendilles – Parc de la Mairie

