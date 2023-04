Atelier de Sévillane Mairie de Bègles, 3 juin 2023, Bègles.

Atelier de Sévillane Samedi 3 juin, 14h00 Mairie de Bègles Entrée libre

Danseuse de sevillana au parcours atypique, Pedrina est originaire du Sud-Ouest de la France. Bordeaux et Séville seront les deux villes essentielles de son apprentissage. Depuis 1989, elle dispense des cours et a produit plus de vingt spectacles sur Bordeaux et son agglomération.

Venez découvrir la danse sévillane le temps d’un atelier en plein air.

Samedi 3 juin à 14 h – Dans le Parc de la Mairie

Mairie de Bègles 77 rue Calixte Camelle, 33130 BEGLES Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T15:00:00+02:00

Amicale Laïque