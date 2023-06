Ape Man Mairie de Bègles Bègles Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Ape Man

Vendredi 2 juin, 19h00

Mairie de Bègles

Entrée libre

Ape Man

Artiste inclassable dans un paysage musical qui tend à une certaine standardisation, Ape Man surprend par l'efficacité et la musicalité de son œuvre. Le timbre de sa voix résolument soul et son affection pour les jeux de questions/réponses flirtent avec des mélodies entraînantes qui ne manqueront pas de vous faire voyager. Il revendique une musique populaire capable de réunir toutes les générations.

Vendredi 2 juin – Scène les Pandilles – Parc de la Mairie de 19 h à 20 h

Mairie de Bègles
77 rue Calixte Camelle, 33130 BEGLES
Bègles
33130 Gironde
Nouvelle-Aquitaine

