Cet évènement est passé Sortie nature à la découverte de la loutre Mairie de Béceleuf Béceleuf Catégories d’Évènement: Béceleuf

Deux-Sèvres Sortie nature à la découverte de la loutre Mairie de Béceleuf Béceleuf, 16 septembre 2023, Béceleuf. Sortie nature à la découverte de la loutre Samedi 16 septembre, 14h00 Mairie de Béceleuf Gratuit. Entrée libre. Prévoir chaussures de marche. Dans le cadre du CTEau des Autizes et en partenariat avec Deux-Sèvres Nature Environnement, cette animation vous est offerte par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Sèvre Niortaise. Mairie de Béceleuf Place René Cassin, 79160 Béceleuf Béceleuf 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 ©SMBVSN Détails Catégories d’Évènement: Béceleuf, Deux-Sèvres Autres Lieu Mairie de Béceleuf Adresse Place René Cassin, 79160 Béceleuf Ville Béceleuf Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Mairie de Béceleuf Béceleuf latitude longitude 46.470775;-0.506991

Mairie de Béceleuf Béceleuf Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beceleuf/