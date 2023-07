Exposition temporaire du travail de mémoire des femmes et des hommes du site Breynat usine d’impression sur tissu de Beaumont-lès-Valence Mairie de Beaumont-lès-Valence Beaumont-lès-Valence, 17 septembre 2023, Beaumont-lès-Valence.

En décembre 2021, en lien avec la commission patrimoine de la commune et les amis du Vieux Beaumont, un groupe de travail a été constitué avec des archivistes, des historiens, des généalogistes, des anciens salariés et toutes les personnes soucieuses du patrimoine et de l’histoire.

Une exposition dans le hall de la mairie livrera le travail déjà accompli suite à plus d’une dizaine de réunions et ateliers : collecte de documents, témoignages, objets et premières analyses historiques.

Mairie de Beaumont-lès-Valence 1 route de Valence 26760 Beaumont-lès-Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00