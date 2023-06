Visite guidée et animée de l’Hôtel de Ville Mairie de Beaumont Beaumont Beaumont Catégories d’Évènement: Beaumont

Puy-de-Dôme Visite guidée et animée de l’Hôtel de Ville Mairie de Beaumont Beaumont, 16 septembre 2023, Beaumont. Visite guidée et animée de l’Hôtel de Ville Samedi 16 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Mairie de Beaumont Entrée libre, sur inscription À Beaumont, le 14 juillet 1946, fut inaugurée l’actuelle mairie alors installée dans une grande maison bourgeoise. Son réaménagement complet et son extension, mélangeant style ancien et contemporain, constituent le nouvel Hôtel de Ville inauguré le 27 septembre 2013.

Une visite commentée vous permettra de découvrir l'histoire de ce lieu patrimonial investi pour l'occasion par des artistes locaux. Mairie de Beaumont 20, rue de l'hôtel de ville, 63110 Beaumont, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

