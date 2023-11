Rassemblement Carnavalesque Mairie de Baule Baule Catégories d’Évènement: Baule

Loiret Rassemblement Carnavalesque Mairie de Baule Baule, 12 novembre 2023, Baule. Rassemblement Carnavalesque Dimanche 12 novembre, 11h30 Mairie de Baule Entrée libre sans réservation Un évènement à ne pas manquer qui signera le début de grandes choses ! Le ministère des fauteurs d’absurde et de dérision vous invite à la lecture officielle du décret carnavalesque n°2024. Cette annonce aura lieu sur la place de la Mairie à Baule, le dimanche 12 novembre à 11h30. On ne vous en dit pas davantage, c’est une surprise ! Mairie de Baule 4 rue Jean Bordier, 45130 BAULE Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/LEmbouchureBaule »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

