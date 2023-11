Mapping sur la façade de la mairie Mairie de Bassens Bassens, 21 décembre 2023, Bassens.

Mapping sur la façade de la mairie 21 – 23 décembre Mairie de Bassens Tout public. Gratuit.

La façade de la mairie sera mise en valeur grâce à un mapping (animation son et lumières) les soirs des 21, 22 et 23 décembre de 19h à 20h30.

Attention restrictions de circulation sur place : la rue Jean Jaurès sera fermée de 16h à 20h30 les soirs du mapping et le sens de la rue du 8 mai 1945 sera inversé pour permettre aux riverains d’accéder à leurs domiciles.

Boissons chaudes et pâtisseries par l’Amicale Laïque et Bassens Passion Commerces les trois soirs.

Entrée libre. Tout public.

Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie

© Mapping par DE NATURE RERUM, Léopold Fernandes

Mairie de Bassens 42 avenue Jean Jaurès, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 81 57 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T19:00:00+01:00 – 2023-12-21T20:30:00+01:00

2023-12-23T19:00:00+01:00 – 2023-12-23T20:30:00+01:00

mapping lumières