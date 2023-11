Écrire au Père Noël Mairie de Bassens Bassens, 26 novembre 2023, Bassens.

Écrire au Père Noël 26 novembre – 15 décembre Mairie de Bassens Tout public. Gratuit.

Les boîtes aux lettres du Père Noël sont de retour !

Les enfants pourront venir déposer leur lettre au père Noël dans les boîtes mises à leur disposition :

– Sur le marché, de 8h à 13h, les dimanches 26 novembre, 3 et 10 décembre

– À la mairiependant les horaires d’ouverture du lundi 11 décembre au vendredi 15 décembre jusqu’à 14h (la boîte sera disponible également entre 12h et 13h)

– À la médiathèque pendant les horaires d’ouverture du mardi 12 décembre au vendredi 15 décembre jusqu’à 14h (non disponible entre 12h et 13h)

Pensez à mettre votre adresse pour recevoir une réponse !

À vos crayons !

Mairie de Bassens 42 avenue Jean Jaurès, 33530 Bassens

