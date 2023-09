Permanence TBM Mairie de Bassens Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde Permanence TBM Mairie de Bassens Bassens, 18 octobre 2023, Bassens. Permanence TBM Mercredi 18 octobre, 10h00, 13h00 Mairie de Bassens Entrée libre. Tout public. Mercredi 18 octobre, de 10h à 12h et de 13h à 17h, accueil mairie

Renseignements sur les lignes et création d’abonnements (photo + pièces justificatives)

Renseignements : 05 57 57 88 88 Mairie de Bassens 42 avenue Jean Jaurès, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 57 88 88 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.infotbm.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T10:00:00+02:00 – 2023-10-18T12:00:00+02:00

2023-10-18T13:00:00+02:00 – 2023-10-18T17:00:00+02:00 Bassens Permanence Détails Catégories d’Évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Mairie de Bassens Adresse 42 avenue Jean Jaurès, 33530 Bassens Ville Bassens Departement Gironde Lieu Ville Mairie de Bassens Bassens latitude longitude 44.899736;-0.516578

Mairie de Bassens Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/