Rentrée scolaire

Lundi 4 septembre, 09h00

Pour les collégiens, retrouvez les informations sur le site internet du collège : https://college-bassens.fr/

Contacts :

Ecole François Villon : 05 57 80 97 05

Ecole Rosa Bonheur : 06 56 06 77 68

Ecole maternelle du Bousquet : 05 56 06 16 03

Ecole maternelle Frédéric Chopin : 05 56 06 11 04

Collège Manon Cormier : 05 56 06 10 33
Mairie : 05 57 80 81 57

Bonne rentrée à tous !

Mairie de Bassens
42 avenue Jean Jaurès, 33530 Bassens
Bassens 33530 Gironde
Nouvelle-Aquitaine

Catégories d'Évènement: Bassens, Gironde

