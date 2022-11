Mapping sur la façade de la mairie Mairie de Bassens Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Mapping sur la façade de la mairie Mairie de Bassens, 17 décembre 2022, Bassens. Mapping sur la façade de la mairie 17 et 18 décembre Mairie de Bassens

Tout public, gratuit.

Spectacle son et lumières handicap intellectuel;handicap moteur;handicap psychique ii;mi;pi Mairie de Bassens 42 avenue Jean Jaurès, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine La façade de la mairie sera mise en valeur grâce à un mapping (animation son et lumières) sur le thème du renouveau les soirs du 16, 17, 22 et 23 décembre de 18h30 à 20h30.

Attention restrictions de circulation sur place : la rue Jean Jaurès sera fermée de 16h à 20h30 les soirs du mapping et le sens de la rue du 8 mai 1945 sera inversé pour permettre aux riverains d’accéder à leurs domiciles. L’éclairage public du centre-bourg sera également suspendu pendant la durée de l’animation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T18:30:00+01:00

2022-12-18T20:30:00+01:00

Catégories d'évènement: Bassens, Gironde
Lieu Mairie de Bassens
Adresse 42 avenue Jean Jaurès, 33530 Bassens
Ville Bassens

