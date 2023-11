Exposition de Clic’lyd photo sur le thème « Capturer l’Espoir en Rose » Mairie de Bas en Basset Bas-en-Basset, 24 octobre 2023, Bas-en-Basset.

Bas-en-Basset,Haute-Loire

Dans le cadre de Octobre Rose, Clic’Lyd photo, photographe professionnelle à Bas en Basset a rencontré des femmes qui on été touchées par ce foutu cancer et a mis en avant leurs « portraits de Femmes ». Une belle expérience en photo à découvrir.

2023-10-24 fin : 2023-11-24 . .

Mairie de Bas en Basset

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the Pink October campaign, Clic’Lyd photo, a professional photographer based in Bas en Basset, met with women who have been touched by cancer and showcased their « Portraits of Women ». A wonderful photo experience to discover

En el marco de la campaña Octubre Rosa, Clic’Lyd photo, fotógrafo profesional establecido en Bas en Basset, se reunió con mujeres afectadas por el cáncer y expuso sus « Retratos de mujeres ». Una gran experiencia fotográfica para descubrir

Im Rahmen des Rosa Oktobers traf Clic’Lyd photo, eine professionelle Fotografin aus Bas en Basset, Frauen, die von diesem Krebs betroffen waren, und stellte ihre « Frauenporträts » vor. Eine schöne Erfahrung mit Fotos, die es zu entdecken gilt

