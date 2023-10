Les Tours de la Victoire Mairie de Bailly Bailly Catégories d’Évènement: Bailly

Yvelines Les Tours de la Victoire Mairie de Bailly Bailly, 15 octobre 2023, Bailly. Les Tours de la Victoire Dimanche 15 octobre, 09h00 Mairie de Bailly entrée libre Venez participer aux tours de la victoire le 15 octobre de 9h à 14h

derrière la mairie de Bailly

Objectif : 1 euro = 1 tour

Objectif : 2024 tours ! Mairie de Bailly rue des chenes bailly Bailly 78870 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T14:00:00+02:00

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T14:00:00+02:00 tours de la victoire octobre rose Détails Catégories d’Évènement: Bailly, Yvelines Autres Lieu Mairie de Bailly Adresse rue des chenes bailly Ville Bailly Departement Yvelines Age max 99 Lieu Ville Mairie de Bailly Bailly latitude longitude 48.839606;2.078857

Mairie de Bailly Bailly Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bailly/