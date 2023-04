Bailly Camping – fête communale Mairie de Bailly Bailly Catégories d’Évènement: Bailly

Yvelines

Bailly Camping – fête communale Mairie de Bailly, 10 juin 2023, Bailly. Bailly Camping – fête communale Samedi 10 juin, 10h00 Mairie de Bailly entrée libre Le camping paradis s’installe à Bailly pour une fête communale mémorable.

Au programme: structures gonflables, ferme pédagogique, brasseurs baillacois, pétanque, animation musicale, balade en poney et beaucoup d’autres surprises ! Mairie de Bailly rue des chenes bailly Bailly 78870 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T10:00:00+02:00 – 2023-06-10T23:00:00+02:00

