Rando des énergies Mairie d’Ayguesvives Ayguesvives Catégories d’Évènement: Ayguesvives

Haute-Garonne

Rando des énergies Mairie d’Ayguesvives, 26 mars 2023, Ayguesvives. Rando des énergies Dimanche 26 mars, 09h00 Mairie d’Ayguesvives Entrée libre Icéa vous mènera sur les sentiers d’Ayguesvives pour cette 2ème édition de la rando des énergies.

Venez découvrir comment un collectif citoyen peut agir pour la transition énergétique en parcourant les sentiers de Mongiscard et Ayguesvives à la rencontre de ses centrales photovoltaïques. Mairie d’Ayguesvives place du fort 31450 Ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@icea-enr.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T09:00:00+02:00 – 2023-03-26T13:00:00+02:00

2023-03-26T09:00:00+02:00 – 2023-03-26T13:00:00+02:00 rando énergie Icéa

Détails Catégories d’Évènement: Ayguesvives, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie d'Ayguesvives Adresse place du fort 31450 Ayguesvives Ville Ayguesvives Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Mairie d'Ayguesvives Ayguesvives

Mairie d'Ayguesvives Ayguesvives Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ayguesvives/

Rando des énergies Mairie d’Ayguesvives 2023-03-26 was last modified: by Rando des énergies Mairie d’Ayguesvives Mairie d'Ayguesvives 26 mars 2023 Ayguesvives Mairie d'Ayguesvives Ayguesvives

Ayguesvives Haute-Garonne