Emploi à domicile Mairie d’Avranches Salle du conseil Avranches, 17 octobre 2023, Avranches.

Emploi à domicile Mardi 17 octobre, 14h00 Mairie d’Avranches Salle du conseil GRATUIT sur INSCRIPTION

Particulier Emploi et le CLIC du Sud Manche, en partenariat avec le centre social l’Esc-Halles organisent une réunion à l’attention du public en perte d’autonomie et des bénéficiaires de l’APA et de la PCH.

Pour animer la réunion, la FEPEM (Fédération des particuliers employeurs) mobilise l’expertise de Particulier Emploi (l’acteur de l’information grand public dédié à l’emploi à domicile).

Les particuliers employeurs d’un(e) employé(e) familial(e) ou d’un(e) assistant(e) de vie) se verront dispenser des conseils et des informations sur les aides financières, le cadre règlementaire, le contrat de travail, la déclaration au CESU, les congés payés, le crédit d’impôt…

Mairie d’Avranches Salle du conseil Place Littré 50300 AVRANCHES Avranches 50300 Avranches Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 26 08 26 44 »}, {« type »: « email », « value »: « normandie@particulieremploi.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T14:00:00+02:00 – 2023-10-17T16:00:00+02:00

2023-10-17T14:00:00+02:00 – 2023-10-17T16:00:00+02:00

CESU INFORMATION EMPLOI A DOMICILE