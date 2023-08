Découvrez le centre du village en visite guidée Mairie d’Auzielle Auzielle Catégories d’Évènement: Auzielle

Haute-Garonne Découvrez le centre du village en visite guidée Mairie d’Auzielle Auzielle, 17 septembre 2023, Auzielle. Découvrez le centre du village en visite guidée Dimanche 17 septembre, 14h00 Mairie d’Auzielle Gratuit. Entrée libre. La visite vous conduira aux différents lieux historiques du village : mairie, église, ancienne école, fontaine et vous présentera brièvement comment l’histoire du village s’inscrit dans l’histoire ancienne et contemporaine du Lauragais. Mairie d’Auzielle 31650 Auzielle Auzielle 31650 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©mairie d'Auzielle

