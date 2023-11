Conférence illustrée « La vie quotidienne en France en 1914 » Mairie d’Auzances Auzances, 11 novembre 2023, Auzances.

Auzances,Creuse

CONFÉRENCE ILLUSTRÉE

Par le Comité de Jumelage Auzances-Rosstal

« La vie quotidienne en France en 1914 »

Par Roger DURON

Quelle société trouve-t-on en France à la veille de l’épouvantable conflit qui va embraser l’Europe entière pour la première fois?.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

Mairie d’Auzances Salle du Conseil

Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



ILLUSTRATED LECTURE

By the Auzances-Rosstal Twinning Committee

« Daily life in France in 1914 »

By Roger DURON

What was life like in France on the eve of the appalling conflict that was about to set the whole of Europe ablaze for the first time?

CONFERENCIA ILUSTRADA

A cargo del Comité de Hermanamiento Auzances-Rosstal

« La vida cotidiana en Francia en 1914

Por Roger DURON

¿Cómo era la sociedad francesa en vísperas del terrible conflicto que iba a incendiar por primera vez toda Europa?

ILLUSTRIERTER VORTRAG

Vom Partnerschaftskomitee Auzances-Rosstal

« Das tägliche Leben in Frankreich im Jahr 1914 »

Von Roger DURON

Wie sah die Gesellschaft in Frankreich am Vorabend des schrecklichen Konflikts aus, der zum ersten Mal ganz Europa in Brand setzte?

Mise à jour le 2023-10-31 par Marche et Combraille en Aquitaine