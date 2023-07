Voyage à travers les traditions : exposition de la transhumance et du sport auterivain Mairie d’Auterive Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne Voyage à travers les traditions : exposition de la transhumance et du sport auterivain Mairie d’Auterive Auterive, 16 septembre 2023, Auterive. Voyage à travers les traditions : exposition de la transhumance et du sport auterivain 16 et 17 septembre Mairie d’Auterive Gratuit. Entrée libre. Exposition photos sur le thème du « Patrimoine vivant : La Transhumance ». Lieu : sous le porche de la mairie.

Exposition d’archives comprenant des photos, des coupures de presse, etc. intitulée : « Le sport auterivain ». Lieu : À définir (Café des sports, rue Jean Jaurès ou sous le porche de la mairie). Mairie d’Auterive Place du 11 Novembre 1918, 31190 Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie 05 61 50 28 71 https://www.tourisme-auterive.com/ La mairie d’Auterive se situe sur la place du 11 Novembre 1918 à Auterive. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©DR Détails Catégories d’Évènement: Auterive, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie d'Auterive Adresse Place du 11 Novembre 1918, 31190 Auterive Ville Auterive Departement Haute-Garonne Lieu Ville Mairie d'Auterive Auterive

Mairie d'Auterive Auterive Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auterive/