De l’eau seulement de l’eau – Récital poétique pour piano Mairie d’Aurons Aurons, 7 octobre 2023, Aurons.

Aurons,Bouches-du-Rhône

Récital poétique et musical pour piano comme une balade au bord de l’eau !



De nombreux poètes célèbrent l’eau de Verlaine à Andrée Chedidd

Autour des compositions musicales au piano, des poètes nous diront le

bouillonnant, le calme, l’apaisé ….

2023-10-07

Mairie d’Aurons rue de la mairie

Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A poetic, musical piano recital like a stroll along the water’s edge!



Many poets celebrate water, from Verlaine to Andrée Chedidd

Around musical compositions for piano, poets will tell us about the

the bubbling, the calm, the soothed…

Un recital poético y musical para piano, ¡como un paseo a orillas del agua!



Muchos poetas celebran el agua, de Verlaine a Andrée Chedidd

En torno a las composiciones musicales al piano, los poetas nos hablarán del

el burbujeo, la calma, el sosiego…

Poetischer und musikalischer Klavierabend wie ein Spaziergang am Wasser!



Zahlreiche Dichter feiern das Wasser von Verlaine bis Andrée Chedidd

Rund um die musikalischen Kompositionen am Klavier erzählen uns Dichter vom

sprudelnde, das ruhige, das beruhigte …

