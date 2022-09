Sortie dans les fermes du collectif Percheron Mairie d’Arcueil Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Sortie dans les fermes du collectif Percheron Mairie d’Arcueil, 1 octobre 2022, Arcueil. Sortie dans les fermes du collectif Percheron Samedi 1 octobre, 08h00 Mairie d’Arcueil Proposé par l’AMAP les paniers d’Arcueil et la MDS Mairie d’Arcueil 10 avenue Paul DOUMER Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France Sortie dans les fermes du collectif Percheron Samedi 1er Octobre de 8h à 20h Départ en car devant la mairie d’Arcueil Rue paul Doumer 8h / 10h30 visite du Moulin d’Alençon / 13h pique nique forêt de beleme / 15h visite bergerie Val Pimbert / 17h30 départ / 20h retour à arcueil

inscription et renseignement à l’Acceuil de la Maison des Solidarités

102 rue Marius Sidobre – Arcueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T08:00:00+02:00

2022-10-01T20:00:00+02:00

