Eure-et-Loir Métamorphoses de la Mairie-École Mairie Dancourt, 17 septembre 2023, Dancourt. Métamorphoses de la Mairie-École Dimanche 17 septembre, 14h00 Mairie A Senantes, au hameau de Dancourt, présentation des Métamorphoses de la Mairie-École aux XIXe et XXe siècles avec les références aux aménagements de l’espace entre la Maltorne et la Rue du Plat d’Étain. Mairie 1 rue du plat d’étain, senantes 28210 Dancourt Dancourt 28210 Quartier Les Halles Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

