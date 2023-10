Le risque industriel sur la presqu’île d’Ambès Mairie d’Ambès Ambès, 21 octobre 2023, Ambès.

Le risque industriel sur la presqu’île d’Ambès 21 – 28 octobre Mairie d’Ambès Entrée libre

Grâce à une approche synthétique et illustrée, cette exposition vise à sensibiliser à la culture du risque dès le plus jeune âge en présentant l’histoire industrielle de la presqu’île d’Ambès et en expliquant comment le risque est géré et encadré en France.

Exposition produite par l’État – l’unité départementale de la DREAL en Gironde – et les Archives Départementales, en coopération et avec le financement du S3PI – Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions et des risques Industriels de la presqu’île d’Ambès.

Exposition visible jusqu’au 28 octobre.

Mairie d’Ambès place du 11 novembre, Ambès Ambès 33810 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

2023-10-28T09:00:00+02:00 – 2023-10-28T12:00:00+02:00

Bordeaux Métropole