Vosges Inauguration d’une Borne Voie commémorative de la 2ème DB du Serment de Koufra Mairie Damas-et-Bettegney, 16 septembre 2023, Damas-et-Bettegney. Inauguration d’une Borne Voie commémorative de la 2ème DB du Serment de Koufra Samedi 16 septembre, 17h00 Mairie Entrée libre Stèle en granit. Mairie 3 Pl. de l’Église, 88270 Damas-et-Bettegney Damas-et-Bettegney 88270 Vosges Grand Est 06 81 10 14 94 http://www.voiedela2edb.fr Devant la mairie, une stèle en granit fut érigée à Damas et Bettegney pour rendre hommage aux 44 officiers, sous officiers, caporaux et soldats de la 2ème Division Blindés du Général Leclerc morts pour la France de la Libération de Contrexéville jusqu’à la fin de la Bataille de Dompaire, du 11 au 15 septembre 1944. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

