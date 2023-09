La Légion étrangère en expo Mairie d’Albi Albi Catégories d’Évènement: Albi

La Légion étrangère en expo 2 – 12 novembre Mairie d'Albi Albi, 2 novembre 2023, Albi. La Légion étrangère en expo 2 – 12 novembre Mairie d'Albi Entrée libre Au travers d'objets historiques, d'armes, d'uniformes, de blasons, de médailles, de fanions, de photos et de panneaux explicatifs, ce corps d'armée pas comme les autres se dévoile au grand public. Mairie d'Albi 16, rue de l'Hôtel de ville, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

