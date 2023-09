Conférence d’Anne le Berre de l’École normale supérieure de Lyon Mairie d’Aix en Provence Aix-en-Provence, 12 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

De Mozart à George Benjamin, cette conférence revient sur 75 ans de programmation au Festival d’Aix, sur les fondements et les ramifications de l’identité musicale de ce haut lieu festivalier européen..

2023-10-12 18:00:00 fin : 2023-10-12 20:00:00. .

Mairie d’Aix en Provence Place De l’Hôtel de Ville

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



From Mozart to George Benjamin, this lecture looks back over 75 years of programming at the Festival d?Aix, and the foundations and ramifications of the musical identity of this European festival mecca.

De Mozart a George Benjamin, esta conferencia repasa los 75 años de programación del Festival de Aix, así como los fundamentos y ramificaciones de la identidad musical de esta meca europea de los festivales.

Von Mozart bis George Benjamin: Dieser Vortrag blickt auf 75 Jahre Festival d’Aix zurück und beleuchtet die Grundlagen und Verzweigungen der musikalischen Identität dieser europäischen Festivalhochburg.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence