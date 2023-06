Circuit : promenade culturelle Marguerite de Saint-Marceaux Mairie Cuy-Saint-Fiacre Catégories d’Évènement: Cuy-Saint-Fiacre

Seine-Maritime Circuit : promenade culturelle Marguerite de Saint-Marceaux Mairie Cuy-Saint-Fiacre, 16 septembre 2023, Cuy-Saint-Fiacre. Circuit : promenade culturelle Marguerite de Saint-Marceaux Samedi 16 septembre, 14h30 Mairie Promenade culturelle autour de la famille Saint-Marceaux, artistes et François Pompon, sculpteur. Mairie 4 rue Roger Cressent, 76220 Cuy-Saint-Fiacre Cuy-Saint-Fiacre 76220 Seine-Maritime Normandie 06 60 74 30 14 https://lesamisdelours.jimdofree.com Cuy-Saint-Fiacre, village où vécurent François Pompon et la famille Saint-Marceaux parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 Amis de l’Ours Détails Catégories d’Évènement: Cuy-Saint-Fiacre, Seine-Maritime Autres Lieu Mairie Adresse 4 rue Roger Cressent, 76220 Cuy-Saint-Fiacre Ville Cuy-Saint-Fiacre Departement Seine-Maritime Age max 99 Lieu Ville Mairie Cuy-Saint-Fiacre

Mairie Cuy-Saint-Fiacre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cuy-saint-fiacre/