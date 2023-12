Animations de Noël par la municipalité – Cugand Mairie Cugand Catégories d’Évènement: Cugand

Vendée Animations de Noël par la municipalité – Cugand Mairie Cugand, 16 décembre 2023 10:00, Cugand. Animations de Noël par la municipalité – Cugand Samedi 16 décembre, 11h00 Mairie Entrée libre, gratuit La municipalité vous invite à moment convivial, pour les petits et grands, le samedi 16 décembre à 11h, place de la mairie. Au programme :

– Venez déguster une boisson chaude, brioche sur la place de la mairie autour de chants de Noël avec la chorale « Bouche à oreilles ».

– Tout droit descendu du pôle Nord, vous pourrez rencontrer le Père Noël. L’occasion de faire une photo avec lui. Mairie Place Vincent Ansquer, 85610 Cugand Cugand 85610 Vendée Pays de la Loire 02 51 43 70 70 https://www.cugand.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02.51.43.70.70 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@cugand.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

