ADHERENTS MSA MIDI-PYRENEES NORD, SIMPLIFIEZ VOS DEMARCHES EN LIGNE AVEC LA ROUTE DU SEL (Services En Ligne) en créant votre espace privé MSA. Mairie Crespin, 11 octobre 2023, Crespin.

ADHERENTS MSA MIDI-PYRENEES NORD, SIMPLIFIEZ VOS DEMARCHES EN LIGNE AVEC LA ROUTE DU SEL (Services En Ligne) en créant votre espace privé MSA. Mercredi 11 octobre, 09h30 Mairie

Les élus du Comité Territorial Ségala Tarnais et Carmausin de la MSA Midi-Pyrénées Nord, proposent aux adhérents de la commune de Crespin et des alentours, le Mercredi 11 octobre 2023 de 9h30 à 12h 00 et de 14h00 à 16h30, à la Mairie de CRESPIN (Tarn), un rendez- vous personnalisé de 35 minutes avec un agent d’accueil, afin de les aider à créer leur espace privé MSA et de leur expliquer les démarches en ligne.

Pour tout renseignment : Tél 06 84 25 04 39

Frédéric Suc – Président du Comité Territorial Ségala Tarnais et Carmausin

Danièle Dalla-Riva – Administratrice Référente du Comité Ségala Tarnais et Carmausin

Mairie 81350 CRESPIN Crespin 81350 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T09:30:00+02:00 – 2023-10-11T16:30:00+02:00

2023-10-11T09:30:00+02:00 – 2023-10-11T16:30:00+02:00

ROUTE DU SEL MSA MIDI PYRENEES NORD