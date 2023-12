ECOLE D’AUTREFOIS Mairie Courdemanche, 14 janvier 2024, Courdemanche.

Courdemanche Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 14:30:00

fin : 2024-01-14 17:30:00

Revivez l’école d’autrefois, le temps d’une après-midi à Courdemanche

Dimanche 14 janvier à partir de 14h30, vous êtes invités à venir dans les locaux de la Mairie (ancien collège du XVIème siècle) pour découvrir une classe à l’ancienne, installée par Thierry Leroyer, enseignant qui se glisse dans la peau du maitre d’école des années 1900. Les curieux pourront vivre les traditions de l’école à l’ancienne : maître en blouse grise, pupitres d’écolier installés dans la classe, la morale et les leçons d’agriculture et de couture, l’écriture à la plume, les punitions…

Cette animation s’intègre dans un cycle d’ateliers menés par le Pays d’art et d’histoire avec la classe de Grande Section / CP de l’école de Courdemanche. Il s’agit de faire découvrir aux élèves l’histoire de l’éducation. Plusieurs ateliers sont menés tels que des activités autour de l’écriture, la description et l’exposition du mobilier et matériel scolaire de l’époque, la description d’une journée type d’un élève, etc.

Infos pratiques

Animation ouverte à tous – Gratuit

Mairie de Courdemanche – rue du collège

Dimanche 14 janvier de 14h30 à 17h30

Mairie

Courdemanche 72150 Sarthe Pays de la Loire



