Week-end mycologique Mairie Courcy, 14 octobre 2023, Courcy.

Courcy,Manche

En compagnie de l’association AVRIL, venez visiter une exposition de vrais champignons et identification de plus de 150 espèces en compagnie d’un spécialiste. Petite salle de la mairie..

Samedi 2023-10-14 10:30:00 fin : 2023-10-15 17:30:00. .

Mairie

Courcy 50200 Manche Normandie



In the company of the AVRIL association, come and visit an exhibition of real mushrooms and identify over 150 species in the company of a specialist. Small town hall.

En compañía de la asociación AVRIL, venga a visitar una exposición de auténticas setas e identifique más de 150 especies en compañía de un especialista. Pequeña sala en el ayuntamiento.

Besuchen Sie in Begleitung des Vereins AVRIL eine Ausstellung von echten Pilzen und identifizieren Sie über 150 Arten in Begleitung eines Spezialisten. Kleiner Saal des Rathauses.

