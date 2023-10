Visite guidée de Corn Mairie Corn, 25 mai 2024, Corn.

Corn,Lot

Des acteurs du patrimoine viennent à votre rencontre pour vous faire partager la grande richesse architecturale, historique et paysagère des 92 communes du Grand-Figeac.

Par l’équipe du service du patrimoine et guides conférenciers du Pays d’art et d’histoire du Grand Figeac.

Accroché à la falaise, le site de Corn, où le Célé pénètre le relief des Causses, est un ancien castrum établi au Moyen Âge à proximité d’une résurgence qui arrose toujours l’actuel village. En soirée, vous serez invités à porter un regard neuf sur la vallée du Célé et ses paysages nocturnes lors d’une balade animée par le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy.

En partenariat avec le PNR des Causses du Quercy.

2024-05-25 16:30:00 fin : 2024-05-25 . EUR.

Mairie

Corn 46100 Lot Occitanie



A team of heritage specialists will be on hand to share with you the rich architectural, historical and landscape heritage of the 92 communes of the Grand Figeac region.

By the team from the heritage department and guides from the Pays d?art et d?histoire du Grand Figeac.

Clinging to the cliff, the site of Corn, where the Célé enters the relief of the Causses, is an ancient castrum established in the Middle Ages near a resurgence that still waters the village today. In the evening, we invite you to take a fresh look at the Célé valley and its nocturnal landscapes on a walk led by the Parc Naturel Régional des Causses du Quercy.

In partnership with PNR des Causses du Quercy

Profesionales del patrimonio compartirán con usted la riqueza arquitectónica, histórica y paisajística de los 92 municipios del Gran Figeac.

A cargo del equipo del departamento de patrimonio y de guías conferenciantes del Pays d’art et d’histoire du Grand Figeac.

Aferrado al acantilado, el emplazamiento de Corn, donde el Célé se adentra en el relieve de las Causses, es un antiguo castrum establecido en la Edad Media cerca de un resurgimiento que aún hoy riega el pueblo. Por la tarde, le invitaremos a contemplar de nuevo el valle del Célé y sus paisajes nocturnos en un paseo guiado por el Parque Natural Regional de las Causses del Quercy.

En colaboración con el Parc Naturel Régional des Causses du Quercy

Die Akteure des Kulturerbes kommen zu Ihnen, um Ihnen den großen architektonischen, historischen und landschaftlichen Reichtum der 92 Gemeinden des Grand-Figeac näher zu bringen.

Vom Team der Abteilung für Kulturerbe und den Fremdenführern des Pays d’art et d’histoire du Grand Figeac.

Der Ort Corn, an dem die Célé in das Relief der Causses eindringt, ist ein altes Castrum, das im Mittelalter in der Nähe einer Quelle errichtet wurde, die noch heute das heutige Dorf bewässert. Am Abend sind Sie eingeladen, das Célé-Tal und seine nächtlichen Landschaften auf einer vom Regionalen Naturpark Causses du Quercy geleiteten Wanderung neu zu betrachten.

In Partnerschaft mit dem PNR des Causses du Quercy

Mise à jour le 2023-10-04 par Pnr des Causses du Quercy