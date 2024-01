Troc graines Mairie Connezac, samedi 20 janvier 2024.

Connezac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 15:00:00

fin : 2024-01-20 18:00:00

Venez troquer vos graines potagères et florales. Vente de boissons et goûters. Covoiturage 06.95.93.24.10

Mairie

Connezac 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lerendezvous24@mailo.com



Mise à jour le 2024-01-11 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin