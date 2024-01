Momotarō et Natsuki Mairie Combleux, vendredi 9 février 2024.

Momotarō et Natsuki Spectacle jeune public. Héros de folklore populaire et personnages fantastiques se côtoient dans ces deux contes mêlant tradition et originalité, pour une plongée dans l’univers des arts japonais. Vendredi 9 février, 17h00, 18h00 Mairie Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T17:00:00+01:00 – 2024-02-09T17:45:00+01:00

Fin : 2024-02-09T18:00:00+01:00 – 2024-02-09T18:45:00+01:00

Découvrez deux contes mêlant originalité et tradition japonaise.

Chants, décor de papier inspiré du kamishibaï et marionnettes en origami, de quoi plonger les jeunes spectateurs dans un univers propice au rêve.

Momotarō est venu sur Terre dans une pêche qui descendait une rivière. Plus tard il sera envoyé pour combattre des démons sur l’île d’Onigashima. Grâce ses amis rencontrés au fil de son aventure, il reviendra vainqueur auprès des siens.

Natsuki, également appelée « Princesse Lune », franchit de nombreuses épreuves pour regagner son royaume de nuit.

Mairie COMBLEUX, 59 rue du Cas Rouge Combleux 45800 Loiret Centre-Val de Loire 0238551113

théâtre jeune public

Compagnie Matulu