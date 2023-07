Fêtes de la Sainte-Anne Mairie Coarraze, 30 juillet 2023, Coarraze.

Coarraze,Pyrénées-Atlantiques

L’association Heste Coarraze organise ses traditionnelles fêtes de village avec au programme :

– 10h : Contes (3-6 ans et 6-12 ans), maquillage et un espace petits et grands avec les jeux de la ludothèque du Pays de Nay

– 12h : Apéritif offert par la municipalité suivi du repas organisé par Assos’ Parents Actions de Coarraze (menu adulte : rougail saucisses et tarte au citron ou gâteau au chocolat: assiettes de tapas)

– 19h : Heptagone apéritif concert puis ouverture de l’Estanguet du Hand à la salle des fêtes (menu : poulet mariné ou parillada de cochon avec ventrèche, chorizo et chipolatas accompagné de riz ou frites; sandwich et frites; boissons et vins)

– 22h : Soirée dansante animée par l’orchestre Rock variétés de l’Heptagone.

2023-07-30 fin : 2023-07-30 . EUR.

Mairie Place de la Mairie

Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Heste Coarraze association organizes its traditional village festivities with the following program:

– 10am: Storytelling (ages 3-6 and 6-12), face painting and a children’s area with games from the Pays de Nay toy library

– 12pm: Aperitif offered by the municipality, followed by a meal organized by Assos’ Parents Actions de Coarraze (adult menu: rougail saucisses and lemon tart or chocolate cake: tapas plates)

– 7pm: Heptagone aperitif concert followed by the opening of the Estanguet du Hand at the village hall (menu: marinated chicken or pig parillada with ventrèche, chorizo and chipolatas served with rice or French fries; sandwich and French fries; drinks and wine)

– 10 p.m.: Dance with the Heptagone Rock variétés band

La asociación Heste Coarraze organiza sus tradicionales fiestas del pueblo con el siguiente programa:

– 10h: Cuentacuentos (niños de 3 a 6 años y de 6 a 12 años), pintura de caras y un espacio para grandes y pequeños con juegos de la ludoteca Pays de Nay

– 12.00 h: Aperitivo ofrecido por el ayuntamiento, seguido de una comida organizada por los padres de Assos Actions de Coarraze (menú para adultos: rougail de salchichas y tarta de limón o de chocolate: bandejas de tapas)

– 19.00 h: Concierto de aperitivo de Heptagone seguido de la apertura del Estanguet du Hand en la sala del pueblo (menú: parillada de pollo o cerdo en adobo con ventrèche, chorizo y chipolatas servida con arroz o patatas fritas; bocadillo y patatas fritas; bebidas y vino)

– 22.00 h: Fiesta de baile con el grupo Heptagone Rock variétés

Der Verein Heste Coarraze organisiert sein traditionelles Dorffest mit Programm :

– 10 Uhr: Märchen (3-6 Jahre und 6-12 Jahre), Schminken und ein Bereich für Groß und Klein mit Spielen der Ludothek des Pays de Nay

– 12 Uhr: Aperitif, der von der Gemeinde angeboten wird, anschließend Essen, das von Assos’ Parents Actions de Coarraze organisiert wird (Erwachsenenmenü: Rougail saucisses et tarte au citron oder gâteau au chocolat: Tapas-Teller)

– 19 Uhr: Heptagone Aperitif-Konzert, dann Eröffnung des Estanguet du Hand im Festsaal (Menü: mariniertes Huhn oder Schweineparillada mit Bauchfleisch, Chorizo und Chipolatas mit Reis oder Pommes frites; Sandwich und Pommes frites; Getränke und Wein)

– 22 Uhr: Tanzabend mit dem Rockorchester « Heptagone »

