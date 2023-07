Fêtes de la Sainte-Anne Mairie Coarraze, 29 juillet 2023, Coarraze.

Coarraze,Pyrénées-Atlantiques

L’association Heste Coarraze organise ses traditionnelles fêtes de village avec au programme :

– 10h : Création de lanterne en papier (3-12 ans)

– 13h à 16h : Maquillage et atelier cirque

– 14h : Concours de pétanque en doublette sur la place de la République organisé par le Bouchon Coarrazien (lots, buvette, sandwichs et frites)

– 16h : Goûter concert

– 17h : Spectacle musical et clownesque

– 18h : Ouverture de la buvette au « Nul Bar Ailleurs »

– 19h : Ouverture de l’Estanguet du Hand à la salle des fêtes (menu : steak de thon ou parillada de cochon avec ventrèche, chorizo et chipolatas accompagné de riz ou frites, boissons et vins)

– 21h : Marche aux lanternes avec déambulation et fanfare dans les rues du village au départ de la place principale.

– 22h : Soirée dansante animée par l’orchestre Pop Rock.

Mairie Place de la Mairie

Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Heste Coarraze association organizes its traditional village festivities with the following program:

– 10am: Paper lantern creation (3-12 years)

– 1pm to 4pm: Face painting and circus workshop

– 2 p.m.: Petanque doubles competition on Place de la République organized by Bouchon Coarrazien (prizes, refreshments, sandwiches and French fries)

– 4pm: Snack concert

– 5pm: Musical and clown show

– 6pm: Opening of the « Nul Bar Ailleurs » refreshment stand

– 7pm: Opening of the Estanguet du Hand at the Salle des Fêtes (menu: tuna steak or pig parillada with ventrèche, chorizo and chipolatas served with rice or French fries, drinks and wine)

– 9pm: Lantern march with fanfare through the village streets, starting from the main square.

– 10 p.m.: Dance party with the Pop Rock Orchestra

La asociación Heste Coarraze organiza sus fiestas tradicionales del pueblo con el siguiente programa:

– 10h: Creación de farolillos de papel (3-12 años)

– de 13:00 a 16:00: Pintura de caras y taller de circo

– 14.00 h: Competición de dobles de petanca en la plaza de la República organizada por el Bouchon Coarrazien (premios, refrescos, bocadillos y patatas fritas)

– 16.00 h: Merienda-concierto

– 17.00 h: Espectáculo musical y de payasos

– 18.00 h: Apertura del bar « Nul Bar Ailleurs

– 19.00 h: Apertura del Estanguet du Hand en el salón del pueblo (menú: filete de atún o parillada de cerdo con ventrèche, chorizo y chipolatas servido con arroz o patatas fritas, bebidas y vino)

– 21.00 h: Marcha de farolillos con fanfarria por las calles del pueblo, partiendo de la plaza principal.

– 22.00 h: Fiesta bailable con el grupo Pop Rock

Der Verein Heste Coarraze organisiert sein traditionelles Dorffest mit Programm :

– 10 Uhr: Basteln einer Papierlaterne (3-12 Jahre)

– 13h bis 16h: Schminken und Zirkusworkshop

– 14 Uhr: Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack auf dem Place de la République, organisiert vom Bouchon Coarrazien (Preise, Imbiss, Sandwiches und Pommes frites)

– 16 Uhr: Konzert mit Imbiss

– 17 Uhr: Musikalische und clowneske Aufführung

– 18 Uhr: Eröffnung des Imbissstandes im « Nul Bar Ailleurs »

– 19 Uhr: Eröffnung des Estanguet du Hand im Festsaal (Menü: Thunfischsteak oder Parillada vom Schwein mit Bauchfleisch, Chorizo und Chipolatas mit Reis oder Pommes frites, Getränke und Wein)

– 21 Uhr: Laternenmarsch mit Umzug und Blaskapelle durch die Straßen des Dorfes, ausgehend vom Hauptplatz.

– 22 Uhr: Tanzabend mit dem Pop-Rock-Orchester

