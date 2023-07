Fêtes de la Sainte-Anne Mairie Coarraze, 28 juillet 2023, Coarraze.

Coarraze,Pyrénées-Atlantiques

L’association Heste Coarraze organise ses traditionnelles fêtes de village avec au programme :

– 17h : Baptême « Custom » organisé par The Numbers 64

– 19h : Accueil des partenaires et sponsors suivi de l’ouverture de l’Estanguet du Hand (menu : burger ou parillada de cochon avec ventrèche, chorizo et chipolatas accompagné de riz ou frites, boissons et vins)

– 21h : Soirée musicale Rock avec « Hurry Train ».

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . EUR.

Mairie Place de la Mairie

Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Heste Coarraze association organizes its traditional village festivities with the following program:

– 5pm: Custom baptism organized by The Numbers 64

– 7pm: Welcome to partners and sponsors, followed by the opening of the Estanguet du Hand (menu: burger or parillada de cochon with ventrèche, chorizo and chipolatas accompanied by rice or French fries, drinks and wine)

– 9pm: Rock musical evening with « Hurry Train »

La asociación Heste Coarraze organiza sus fiestas tradicionales del pueblo con el siguiente programa:

– 17.00 h: Bautizo personalizado organizado por The Numbers 64

– 19h: Bienvenida a los socios y patrocinadores, seguida de la apertura del Estanguet du Hand (menú: hamburguesa de cerdo o parillada con ventrèche, chorizo y chipolatas acompañada de arroz o patatas fritas, bebidas y vino)

– 21.00 h: velada de música rock con « Hurry Train »

Der Verein Heste Coarraze organisiert seine traditionellen Dorffeste mit dem Programm :

– 17 Uhr: Taufe « Custom », organisiert von The Numbers 64

– 19 Uhr: Empfang der Partner und Sponsoren, gefolgt von der Eröffnung des Estanguet du Hand (Menü: Burger oder Parillada vom Schwein mit Bauchfleisch, Chorizo und Chipolatas, dazu Reis oder Pommes frites, Getränke und Wein)

– 21 Uhr: Musikalischer Rockabend mit « Hurry Train »

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay