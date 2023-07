Exposition Mairie Cluis Catégories d’Évènement: Cluis

Indre Exposition Mairie Cluis, 16 septembre 2023, Cluis. Exposition 16 et 17 septembre Mairie Cette année, l’ASSC chausse ses crampons pour parler sport ! Une exposition inédite va voir le jour, dans un lieu à préciser. Mairie 12 Rue du Château 36340 Cluis Cluis 36340 Indre Centre-Val de Loire Actuelle mairie.

Ancien château médiéval de Cluis-Dessus (XVe siècle). Remanié au XVIIe siècle. Salle du manoir à décor de boiseries peintes et tapisseries d’Aubusson (XVIIe siècle). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

