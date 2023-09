J’apprends les écogestes pour l’énergie à la maison – CHAVILLE Mairie Chaville Catégories d’Évènement: Chaville

Hauts-de-Seine J’apprends les écogestes pour l’énergie à la maison – CHAVILLE Mairie Chaville, 24 novembre 2023, Chaville. J’apprends les écogestes pour l’énergie à la maison – CHAVILLE Vendredi 24 novembre, 17h00, 18h00 Mairie Atelier gratuit en accès libre Tu repartiras avec les clés pour agir et réduire ta consommation énergétique et d’eau ainsi que tes factures. Vendredi 24 novembre, de 17h à 18h et de 18h à 19h Public familial, à partir de 8 ans. À la Mairie, salon d’Honneur, 1456 avenue Roger Salengro, Chaville. Mairie 1456 avenue Roger Salengro, Chaville Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T17:00:00+01:00 – 2023-11-24T18:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

