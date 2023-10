Randonnée pédestre Mairie Chavanat, 10 juillet 2024, Chavanat.

Chavanat,Creuse

Randonnée pédestre organisée par l’association ADMVC au départ de la mairie à 14h, parcours : 8km..

2024-07-10 fin : 2024-07-10 . .

Mairie

Chavanat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Hiking organized by the ADMVC association, starting from the town hall at 2pm, course: 8km.

Marcha organizada por la asociación ADMVC, salida del ayuntamiento a las 14.00 h, recorrido: 8 km.

Wanderung, organisiert von der Vereinigung ADMVC. Start am Rathaus um 14 Uhr, Strecke: 8 km.

Mise à jour le 2023-10-23 par Creuse Tourisme