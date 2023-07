Visite du centre ancien Mairie-Château Pont-du-Château Catégories d’Évènement: Pont-du-Château

Puy-de-Dôme Visite du centre ancien Mairie-Château Pont-du-Château, 16 septembre 2023, Pont-du-Château. Visite du centre ancien 16 et 17 septembre Mairie-Château Circuit de ville, prévoir des baskets Visite commentée

Autour du château s’étend le vieux bourg dont le plan semi-circulaire, demeure celui du Moyen-âge.

Plusieurs constructions qui égrainent le centre-ville sont remarquables, les maisons à pans de bois du 16ème siècle témoins d’une activité commerçante passée, côtoient des hôtels particuliers néoclassiques…

Public : Dès 9 ans – Parking

Mairie – Place de l’Hôtel de ville Réservation : Office de tourisme métropolitain – 04 73 98 65 00 et sur clermontauvergnetourisme.com Mairie-Château Place de l’hotel de ville, 63430 Pont-du-Château Pont-du-Château 63430 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}] Château du XVIIe siècle de la famille Montboissier Beaufort Canillac (classé à l’inventaire des Monuments historiques depuis 1921). Voiture : parking de la mairie. Bus : T2C ligne 36 arret René Cassin. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Commune de PDC Détails Catégories d’Évènement: Pont-du-Château, Puy-de-Dôme Autres Lieu Mairie-Château Adresse Place de l'hotel de ville, 63430 Pont-du-Château Ville Pont-du-Château Departement Puy-de-Dôme Age min 9 Age max 99 Lieu Ville Mairie-Château Pont-du-Château

Visite du centre ancien Mairie-Château Pont-du-Château 2023-09-16 2023-09-16 was last modified: by Visite du centre ancien Mairie-Château Pont-du-Château 16 septembre 2023