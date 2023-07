Les dentelières de Pont-du-Château Mairie-Château Pont-du-Château, 16 septembre 2023, Pont-du-Château.

Les dentelières de Pont-du-Château 16 et 17 septembre Mairie-Château Entrée libre

Exposition, démonstration et initiation

Les groupes de dentellières de Pont du Château se réunissent pour vous les 16 et 17 septembre.

Carreau, fuseau … venez découvrir tous les outils nécessaires aux Dentelières de Pont-du-Château pour réaliser leurs travaux de dentelles. Admirez le résultat des entrecroisements minutieux de leurs fils et si vous êtes tentés, asseyez-vous et essayez-vous à cette pratique au combien délicate et apaisante.

Gratuit – Tout public – Parking

Mairie – Salle Goutain – Place de l’Hôtel de ville

Mairie-Château Place de l’hotel de ville, 63430 Pont-du-Château Pont-du-Château 63430 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Château du XVIIe siècle de la famille Montboissier Beaufort Canillac (classé à l’inventaire des Monuments historiques depuis 1921). Voiture : parking de la mairie. Bus : T2C ligne 36 arret René Cassin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00