Puy-de-Dôme Exposition des oeuvres de M. Paris Mairie-Château Pont-du-Château, 16 septembre 2023, Pont-du-Château. Exposition des oeuvres de M. Paris 16 et 17 septembre Mairie-Château Entrée libre Avec cette exposition, M. Paris offre ses interprétations des cours d’eau, paysages, fleurs, monuments d’ici et d’ailleurs.

Mairie – Salle BROSSON Mairie-Château Place de l’hotel de ville, 63430 Pont-du-Château Pont-du-Château 63430 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Château du XVIIe siècle de la famille Montboissier Beaufort Canillac (classé à l’inventaire des Monuments historiques depuis 1921). Voiture : parking de la mairie. Bus : T2C ligne 36 arret René Cassin. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

