Souvenirs castelpontins Mairie-Château Pont-du-Château, 16 septembre 2023, Pont-du-Château.

Souvenirs castelpontins 16 et 17 septembre Mairie-Château

Venez découvrir l’ancienne gare et les édifices qui l’entouraient grâce à la maquette réalisée par M. Ponchon. Admirez 6 mètres de minutie, patience et esthétisme.

Dans le même lieu, Les Amis du Vieux Pont-du-Château vous présenteront des cartes postales anciennes et vous expliquerons les blasons qui ornent la pièce (en dehors des visites guidées).

Mairie – Salle des blasons – Parking : centre-ville

Transports en commun : Bus T2C ligne 36, arrêt René Cassin

Mairie-Château Place de l’hotel de ville, 63430 Pont-du-Château Pont-du-Château 63430 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Château du XVIIe siècle de la famille Montboissier Beaufort Canillac (classé à l’inventaire des Monuments historiques depuis 1921). Voiture : parking de la mairie. Bus : T2C ligne 36 arret René Cassin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Commune de PDC