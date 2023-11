Téléthon avec La Chalaisienne Mairie Chalais, 8 décembre 2023, Chalais.

Chalais,Vienne

Vendredi 19h30 : country, line dance; inscription : 5€

Samedi à partir de 9h, randonnées de 7 à 11 km,, vélo, VTT 18, 30 et 43 km,

de 10h à 11h pause café au moulin

12h30 casse-croûte à la mairie

à partir de 14h : balade solex, balade moto, voitures anciennes, jeux de société

Inscriptions sur place : de 8h à 8h45

8€, enfants : 3€

après-midi, inscriptions : 4€.

2023-12-08 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Mairie

Chalais 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Friday 7.30pm: country, line dance; registration: 5?

Saturday from 9 a.m., 7 to 11 km hikes, cycling, mountain biking 18, 30 and 43 km,

10 to 11 a.m. coffee break at the mill

12.30 pm snack at the town hall

from 2pm: solex ride, motorcycle ride, vintage cars, board games

On-site registration: from 8am to 8:45am

8, children: 3?

afternoon, registration: 4?

Viernes a las 19.30 h: country, baile en línea; inscripción: 5?

Sábado a partir de las 9 h, senderismo de 7 a 11 km, paseos en bicicleta y BTT de 18, 30 y 43 km,

de 10:00 a 11:00 pausa café en el molino

12:30 merienda en el ayuntamiento

a partir de las 14 h: paseo en solex, paseo en moto, coches clásicos, juegos de mesa

Inscripciones in situ: de 8:00 a 8:45

8, niños: 3?

tarde, inscripción: 4?

Freitag 19.30 Uhr: Country, Line Dance; Anmeldung: 5?

Samstag ab 9 Uhr: Wanderungen von 7 bis 11 km, Radtouren, Mountainbiketouren 18, 30 und 43 km,

10 bis 11 Uhr Kaffeepause in der Mühle

12:30 Uhr Imbiss im Rathaus

ab 14 Uhr: Solex-Ausflug, Motorrad-Ausflug, Oldtimer, Gesellschaftsspiele

Anmeldung vor Ort: von 8 Uhr bis 8.45 Uhr

8?, Kinder: 3?

nachmittag, Einschreibungen: 4?

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme du Pays Loudunais