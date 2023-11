Rencontre mensuelle de l’Habitat Participatif : Spéciale Bien Vieillir Mairie centrale de Nantes Nantes, novembre 9, .

2023-11-09

Horaire : 09:30 11:30

Gratuit : oui Sur inscription : 02 40 89 30 15

Vivre en habitat participatif peut vous offrir un vrai sentiment de sécurité et d’autonomie : ce mode d’habitat apporte le soutien d’un voisinage solidaire, des pratiques de mutualisation et d’entraide. Mais un tel cadre ne s’improvise pas et demande du temps et du travail. Parlons-en ! Mairie centrale de Nantes, salle G230, Bâtiment Garde Dieu

Mairie centrale de Nantes Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr contact@mairie-nantes.fr 0240893015 https://ypl.me/sSJ