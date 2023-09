Visite guidée des monuments patrimoniaux de Castelnau-de-Guers Mairie Castelnau-de-Guers, 17 septembre 2023, Castelnau-de-Guers.

Visite guidée des monuments patrimoniaux de Castelnau-de-Guers Dimanche 17 septembre, 10h00 Mairie Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous devant la mairie, départ pour visite commentée de l’ermitage Saint-Antoine à 10h. Non accessible pour personnes à mobilité réduite et poussettes. Retour place de la mairie pour 11h30. 16 € repas après la visite.

À 11h30, participez à une visite commentée de l’église Saint-Sulpice, Puis, à 12h, vous profiterez de l’ouverture exceptionnelle de la cour du château, lors d’une visite guidée du lieu et de la chapelle, proposée par l’ASPAHC.

Mairie 11 Place de la mairie, 34120 Castelnau-de-Guers Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie Le village de Castelnau-de-Guers surplombe la vallée de l’Hérault, bordé au sud par la Voie Domitienne, à l’est par le chemin poissonnier.

Sur tout le territoire de la commune, la présence humaine est attestée depuis la préhistoire. Les fouilles ont exhumé des découvertes archéologiques nombreuses et diverses, par exemple une tombe étrusque du VIe siècle avant J.-C., actuellement exposée dans la salle du conseil municipal.

Fief des barons De Guers dont l’empreinte fut si forte qu’à partir du XIVe siècle, ils lui léguèrent leur nom, le village de Castelnau-de-Guers entra dans l’histoire.

Le château de Castelnau-de-Guers est un vieux château féodal, demeure principale des Barons de Guers. Très abîmé par l’histoire, le château a été quasiment détruit en 1792 mais il en reste quelques vestiges.

L’église Saint-Sulpice a été construite au XIVe et XVe siècle par les moines bénédictins. Elle est de pur style gothique languedocien.

L’ermitage de Saint Antoine ancien ermitage très prisé autrefois par de respectables cénobites ou de pieux anachorètes désireux de préserver une retraite ascétique, qui fut lieu de pèlerinage et de processions, offre un point de vue imprenable.

