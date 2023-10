Tous ensemble pour Octobre rose Mairie Cany-Barville, 15 octobre 2023, Cany-Barville.

Cany-Barville,Seine-Maritime

9h : accueil avec café de l’amitié sur la place de la mairie

9h15 : tous en rose pour la zumba

10h-12h randonnée familiale sur le chemin des poètes

Stands d’information et de prévention.

Midi apéritif offert par la municipalité, food truck ou coin pique nique à la salle du bailliage de caux

Après-midi ludiques avec jeux et activités suivi d’un goûter offert..

Mairie

Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie



9am: welcome with café de l’amitié on the town hall square

9:15am: everyone in pink for the zumba

10 a.m.-12 p.m. Family hike on the Poets’ Trail

Information and prevention stands.

Noon: aperitif offered by the municipality, food truck or picnic area at the Salle du Bailliage de Caux

Fun afternoon with games and activities, followed by a snack.

9h: bienvenida con café en la plaza del ayuntamiento

9.15 h: todos de rosa para la zumba

10.00-12.00: paseo en familia por el sendero de los poetas

Puestos de información y prevención

Almuerzo: aperitivo ofrecido por el ayuntamiento, food truck o merendero en la Salle du Bailliage de Caux

Tarde lúdica con juegos y actividades seguidos de una merienda.

9 Uhr: Empfang mit Freundschaftskaffee auf dem Rathausplatz

9.15 Uhr: Alle in Pink für Zumba

10:00-12:00 Uhr Familienwanderung auf dem Weg der Dichter

Stände mit Informationen und Präventionsangeboten.

Mittags von der Stadtverwaltung angebotener Aperitif, Foodtruck oder Picknick-Ecke im Saal der Vogtei von Caux

Spielerische Nachmittage mit Spielen und Aktivitäten, gefolgt von einem angebotenen Snack.

